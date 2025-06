Dubai (Emirati Arabi Uniti), 24 giu. (LaPresse/AP) – Dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro 3 siti nucleari in Iran di domenica, il presidente Usa Donald Trump ha detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di non aspettarsi ulteriori azioni militari offensive da parte di Washington. Lo rivela un alto funzionario della Casa Bianca ad Associated Press, spiegando che Trump ha detto a Netanyahu che era ora di fermare la guerra e tornare ai negoziati diplomatici. La posizione di Trump – spiega la fonte – era che gli Stati Uniti avevano eliminato qualsiasi minaccia imminente costituita dall’Iran. Secondo la fonte, che ha parlato a condizione di mantenere l’anonimato, Netanyahu ha compreso la posizione di Trump che gli Stati Uniti non avevano alcun desiderio di essere ulteriormente coinvolti militarmente nella situazione.

