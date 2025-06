Dubai (Emirati Arabi Uniti), 23 giu. (LaPresse/AP) -Esplosioni sono state udite in Qatar. Lo riferiscono testimoni sul posto, che hanno anche visto in cielo quelli che sembrano essere missili, a seguito della chiusura dello spazio aereo del Paese. Circa un’ora fa il Qatar aveva annunciato la chiusura del suo spazio aereo nel contesto delle minacce di ritorsione dell’Iran contro gli Stati Uniti per gli attacchi di domenica condotti da Washington contro 3 siti nucleari iraniani. Il Qatar ospita la base aerea di Al Udeid, una delle principali basi delle forze Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata