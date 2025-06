Milano, 23 giu. (LaPresse/AP) – L’Iran ha annunciato di aver attaccato le forze Usa di stanza nella base aerea di Al Udeid in Qatar. L’annuncio è stato dato dalla televisione di Stato iraniana accompagnato da musica marziale. Una didascalia sullo schermo ha definito l’attacco “una risposta potente e riuscita delle forze armate dell’Iran all’aggressione dell’America”. L’attacco è avvenuto poco dopo che il Qatar aveva annunciato la chiusura del proprio spazio aereo per precauzione, a causa delle minacce di ritorsione dell’Iran contro gli Stati Uniti per gli attacchi di domenica condotti da Washington contro 3 siti nucleari iraniani.

