Torino, 23 giu. (LaPresse) – Secondo le valutazioni preliminari delle Forze di Difesa Israeliane, circa 15 missili balistici sono stati lanciati dall’Iran contro Israele in diverse ondate. I missili, riferisce l’Idf, sono stati lanciati in molteplici raffiche nell’arco di circa 40 minuti, segnando uno degli attacchi missilistici iraniani più lunghi dall’inizio della guerra. Non ci sono segnalazioni immediate di feriti nell’attacco, ma sono stati riportati diversi impatti. L’esercito ha comunicato ai civili che possono uscire dai rifugi.

