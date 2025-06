Roma, 23 giu. (LaPresse) – “Sulla situazione dei nostri connazionali, un convoglio con 122 persone a bordo è partito da Israele e ha raggiunto ieri l’Egitto, da dove i cittadini italiani saranno riportati in patria. Stiamo lavorando anche per ridurre in maniera ordinata la nostra presenza a Teheran, portando fuori dal Paese – via Azerbaijan – i connazionali che ne hanno fatto richiesta. Questa mattina un nuovo convoglio, il terzo, guidato dai nostri carabinieri, con circa 67 persone a bordo, inclusi alcuni dipendenti dell’ambasciata, si è messo in viaggio verso Baku. Si stanno predisponendo le attività per far partire un ulteriore convoglio nei prossimi giorni a seconda dell’evoluzione della situazione sul terreno, ed è allo studio la possibile ricollocazione temporanea della nostra ambasciata in Oman, da valutare quando tutti gli italiani saranno al sicuro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno.

