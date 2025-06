Roma, 22 giu. (LaPresse) – La Juventus batte 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per club ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale. Inizio sprint per i bianconeri che al 6′ passano in vantaggio grazie a un’autorete di Boutouil, che devia in modo decisivo un tiro di Yildiz. Al 16′ capolavoro del fantasista turco che, servito da Cambiaso, colpisce di potenza da fuori area e trafigge il portiere avversario. Al 25′ i marocchini accorciano le distanze con Lorch che supera Di Gregorio con un cucchiaio dopo un assist di Amrabat. Nella ripresa un altro capolavoro di Yildiz vale il 3-1: al 69′ Kolo Muani serve il turco che sterza mandando a vuoto difesa e portiere e appoggia in rete con il piatto. Nel recupero il quarto gol sul calcio di rigore procurato dal subentrato Dusan Vlahovic che poi realizza.

