Milano, 22 giu. (LaPresse) – “Non ci è stato chiesto di utilizzare le basi italiane. Non sono state utilizzate in questa missione statunitense contro l’Iran”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite a Zona Bianca su Rete4. “In tutto sono circa 2500 i nostri militari nell’area mediorientale”, ha aggiunto Tajani, commentando i timori per i soldati italiani di stanza nella regione, “abbiamo dislocato alcuni che erano a Baghdad in Iraq, perchè si temeva un’azione magari contro qualche base Usa. Ma per il resto non ci sono grandissimi pericoli”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata