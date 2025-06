Milano, 22 giu. (LaPresse) – “Sarebbe un atto di autolesionismo per l’Iran chiudere lo stretto di Hormuz e poi provocherebbe una serie di reazioni compresa quella della Cina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite del Tg5. La decisione di Teheran potrebbe “provocare reazioni in tutto il Medio Oriente e far rimanere l’Iran isolato e senza più interlocutori”, ha aggiunto Tajani, “comporterebbe una danno maggiore per l’Iran che per il resto del mondo”.

