Milano, 22 giu. (LaPresse) – “Al momento non si registrano coinvolgimenti diretti delle basi americane in Italia. Tuttavia, come ha sottolineato il ministro Guido Crosetto, la situazione internazionale impone una soglia di attenzione molto elevata. La Difesa, quindi, in questo senso ha rafforzato le misure di sicurezza, in particolare alla luce delle recenti operazioni statunitensi contro le infrastrutture iraniane”. Lo ha detto il generale Luciano Portolano, capo di Stato maggiore della Difesa, allo ‘Speciale in mezz’ora’ su Rai3.

