Milano, 22 giu. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il Muro Occidentale a Gerusalemme e ha pregato con il Rabbino del Muro Occidentale per il successo della continuazione della guerra in Iran e per la pace del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tra le altre cose, secondo il testo della preghiera speciale che hanno composto per l’arrivo di Netanyahu, si legge: “E innalzi il Presidente degli Stati Uniti per essersi assunto l’incarico di espellere il male e l’oscurità dal mondo”. Lo riporta Ynet.

