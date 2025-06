Milano, 22 giu. (LaPresse) – “Ringraziamo il nostro grande amico Trump per l’onorevole azione dell’esercito americano nell’infliggere ingenti danni alla struttura di Fordow. Siamo molto vicini al raggiungimento degli obiettivi della guerra contro l’Iran”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa, come riporta Al Jazeera. “Insieme agli Stati Uniti abbiamo raggiunto traguardi senza precedenti. Ho detto che avremmo cambiato il volto del Medio Oriente ed è ciò che stiamo facendo oggi”, ha aggiunto Netanyahu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata