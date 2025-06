Milano, 22 giu. (LaPresse) – “L’azione in Iran apre opportunità che non possiamo nemmeno immaginare. Immagino un’enorme espansione degli accordi di pace, vedo una cooperazione che al momento sembra immaginaria, ma forse abbiamo già capito che non lo è. Vediamo un futuro luminoso di speranza, cooperazione e anche pace”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa, rispondendo a una domanda di Ynet.

