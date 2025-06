Milano, 22 giu. (LaPresse) – I leader di Francia, Germania e Regno Unito, il cosiddetto formato E3, hanno invitato oggi l’Iran “a non intraprendere ulteriori azioni che possano destabilizzare la regione” in risposta agli attacchi statunitensi contro i suoi siti nucleari. “Invitiamo l’Iran a impegnarsi in negoziati che portino a un accordo che affronti tutte le preoccupazioni relative al suo programma nucleare”, hanno affermato i tre leader in una dichiarazione congiunta, “siamo pronti a contribuire a questo obiettivo in coordinamento con tutte le parti”.

