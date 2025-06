Milano, 22 giu. (LaPresse) – Finisce ai quarti di finale l’avventura della Nazionale italiana Under 21 di calcio agli Europei in Slovacchia. Gli azzurrini di Nunziata sono stati sconfitti per 3-2 ai tempi supplementari dalla Germania alla MOL Aréna di Dunajská Streda. Vantaggio italiano al 58esimo con Koleosho, pareggio tedesco dieci minuti dopo con Woltemade. All’80esimo l’Italia resta in 10 per l’espulsione di Gnonto (doppia ammonizione) e all’87esimo Weiper porta in vantaggio la Germania. Al 90esimo un rosso per proteste decretato nei confronti di Zanotti lascia l’Italia in 9, ma gli azzurrini pareggiano al 96esimo con Ambrosino su calcio di punizione. Nei supplementari è assalto Germania: l’Italia resiste fino al 117esimo, quando la rete di Rohl regala la qualificazione in semifinale ai tedeschi, che nel prossimo turno affronteranno la Francia.

