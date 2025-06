Milano, 21 giu. (LaPresse) – “I nomi di Falcone e Borsellino sono scolpiti accanto a quelli di Francesca Morvillo, delle donne e degli uomini delle loro scorte, che 33 anni fa furono privati della vita per mano degli assassini mafiosi, mentre servivano valorosamente la nostra comunità. La memoria è impegno e responsabilità. Sconfiggere le mafie è possibile, come ci hanno insegnato Falcone, Borsellino e tanti altri magistrati, rappresentanti delle forze di polizia e cittadini, vittime della criminalità organizzata”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente della Fondazione di Partecipazione Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta.

