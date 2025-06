Milano, 21 giu. (LaPresse) – “Inviare qualsiasi equipaggiamento militare o radar da qualsiasi Paese per supportare il regime sionista costituirebbe un obiettivo legittimo per le forze armate”. Lo ha detto un portavoce dell’esercito iraniano, come riporta Al Jazeera. “L’aggressivo regime sionista ha perso una parte significativa delle sue capacità radar e difensive e si trova ad affrontare una carenza di munizioni e di equipaggiamento”, ha aggiunto il portavoce.

