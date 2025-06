Milano, 21 giu. (LaPresse) – “Non accettiamo in nessuna circostanza di ridurre a zero le nostre attività nucleari”. Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna. Tuttavia, “siamo pronti a discutere e a collaborare per costruire la fiducia nel campo delle attività nucleari pacifiche”, ha aggiunto Pezeshkian.

