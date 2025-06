Roma, 21 giu. (LaPresse) – Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, avrebbe nominato tre religiosi di alto rango per sostituirlo nel caso in cui fosse ucciso. Ne dà notizia il New York Times che cita tre funzionari iraniani che hanno parlato a condizione di anonimato. L’ayatollah avrebbe preso la decisione di incaricare l’Assemblea degli Esperti dell’Iran, l’organo clericale responsabile della nomina del leader supremo, di scegliere rapidamente il suo successore tra i tre nomi che ha indicato. Normalmente il processo di nomina di un nuovo leader supremo richiederebbe mesi ma con la nazione ora in guerra, Khamenei vuole garantire una transizione rapida e ordinata e preservare la sua eredità, spiegano i funzionari. Secondo le fonti il figlio dell’ayatollah, Mojtaba, non sarebbe tra i tre candidati.

