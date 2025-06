Modena, 21 giu. (LaPresse) – Alle 4.43 di questa mattina, i vigili del fuoco di Vignola, in provincia di Modena, sono intervenuti al chilometro 7 della Strada pedemontana, nel comune di Spilamberto, per un incidente stradale tra due auto, in cui ha perso la vita uno dei due conducenti. Le altre due persone coinvolte sono ricoverare all’ospedale di Baggiovara. Sul luogo dell’incidente, oltre ai pompieri, erano presenti il 118 con l’eliambulanza e i carabinieri.

