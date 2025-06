Roma, 21 giu. (LaPresse) – Strage nella notte sulle strade della Ciociaria. Quattro giovani hanno perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 2 tra Frosinone e Torrice, lungo la Variante Casilina. Due auto, un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes, si sono scontrate frontalmente, causando la morte sul colpo di tutti e quattro gli occupanti, due per vettura. Le vittime sarebbero originarie di Frosinone, Torrice e Ripi. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e diverse ambulanze. Il tratto è stato chiuso per ore per consentire i rilievi e il recupero dei corpi tra le lamiere dei due mezzi coinvolti.

