Tallinn (Estonia), 21 giu. (LaPresse/AP) – In Bielorussia è stato scarcerato Sergei Tikhanovsky, figura chiave dell’opposizione e marito della leader dell’opposizione in esilio Svetlana Tikhanovskaya. Il suo rilascio è avvenuto dopo la visita in Bielorussia di un alto funzionario dell’amministrazione Trump, ha fatto sapere il team di Tikhanovskaya, e poche ore dopo che le autorità bielorusse avevano annunciato che il presidente Alexander Lukashenko aveva incontrato a Minsk l’inviato di Trump in Ucraina, Keith Kellogg. Tikhanovsky, popolare blogger e attivista, è arrivato a Vilnius, in Lituania, insieme ad altri 13 prigionieri politici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata