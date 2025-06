Milano, 20 giu. (LaPresse/AP) – La Camera dei Comuni del parlamento del Regno Unito ha approvato il disegno di legge sul suicidio assistito. Circa 314 parlamentari hanno votato a favore, mentre 291 si sono detti contrari. Ciò significa che la proposta di legge passerà ora all’esame della Camera dei Lord, che potrà emendare o ritardare l’approvazione del disegno di legge, ma non potrà bocciarlo. Kim Leadbeater, il promotore del disegno di legge, è stato visto piangere in aula durante la votazione. La legge consentirà ai maggiorenni di 18 anni malati terminali in Inghilterra e Galles di scegliere di porre fine alla propria vita assumendo autonomamente farmaci letali.

