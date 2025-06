Trento, 20 giu. (LaPresse) – Un 65enne residente in Valtellina è morto dopo essere precipitato nel vuoto al passo dello Stelvio, nelle immediate vicinanze del rifugio Tibet Hütte. A dare l’allarme al numero unico per le emergenze sono stati alcuni compagni di cordata. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Trafoi con l’ausilio della Guardia di finanza e dell’elicottero Pelikan 3. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo che è stato riportato a valle.

