Milano, 20 giu. (LaPresse) – “In occasione delle sfilate Emporio Armani di domani e Giorgio Armani di lunedì 23 giugno, desideriamo informare che il signor Armani, attualmente a casa in convalescenza, non sarà presente come di consueto ai due show. Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, uscirà Leo Dell’Orco, responsabile dello stile delle linee maschili”. Lo scrive l’azienda in una nota, sottolinea che “Armani ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate. Pur non potendo essere presente fisicamente, seguirà con attenzione ogni fase dell’organizzazione”.

