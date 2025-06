Milano, 20 giu. (LaPresse) – Il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), tenente generale Eyal Zamir, afferma che gli israeliani devono prepararsi a una “campagna prolungata” contro l’Iran, al fine di “eliminare una minaccia di questa portata”. In una dichiarazione video, Zamir ha detto che l’Iran sta “costruendo da anni un piano chiaro per distruggere lo Stato di Israele” e che negli ultimi mesi “il piano ha raggiunto il punto di non ritorno, dove le capacità hanno raggiunto la capacità operativa”. “Abbiamo lanciato la campagna quando l’Iran possedeva circa 2.500 missili terra-terra, con un elevato tasso di produzione, tanto che entro circa due anni si prevedeva che avrebbe posseduto circa 8.000 missili”, ha aggiunto, “l’Idf non resterà a guardare mentre le minacce si sviluppano. Nell’ambito di una dottrina emergente, agiremo in modo proattivo e preventivo per prevenire una minaccia esistenziale e affrontare qualsiasi sfida”. Lo riporta il Times of Israel.

