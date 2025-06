Palermo, 20 giu. (LaPresse) – Dopo oltre dieci mesi questa mattina intorno alle 11 il Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello dove è affondato il 19 agosto scorso. I tecnici della Tmc Marine hanno sollevato lo scafo da una profondità di 49 metri lo hanno sollevato a filo d’acqua per completare le operazioni di imbracatura del relitto, che domani verrà sollevato in aria e portato in secca nel porto di Termini Imerese. Alle operazioni, costate oltre 25 milioni di euro, stanno lavorando una sessantina di persone. Nelle prossime ore cominceranno anche le operazioni per svuotare lo scafo dall’acqua, mentre i 18 mila litri di carburante e olii verranno tolti una volta in secca a Termini Imerese.

