Roma, 19 giu. (LaPresse) – La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e tre mesi per Lorenzo Sabatino, nell’ambito del processo sui depistaggi legati al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano arrestato il 15 ottobre 2009 e deceduto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini. Confermata anche la condanna a due anni e mezzo per il carabiniere Luca De Cianni. Per il generale Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo e Luciano Soligo è stata invece riconosciuta la prescrizione. Assolti in secondo grado Massimiliano Colombo Labriola e Tiziano Testarmata, in precedenza condannati a un anno e nove mesi. Ridotta infine a dieci mesi la pena per Francesco Di Sano. Gli imputati erano accusati, a seconda delle posizioni, dal falso al favoreggiamento, dall’omessa denuncia alla calunnia.

