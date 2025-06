Washington (Usa), 18 giu. (LaPresse/AP) – Gli Stati Uniti hanno approvato il primo vaccino al mondo da somministrare due volte all’anno per prevenire l’Hiv. Lo ha annunciato il produttore Gilead Sciences. È il primo passo verso una diffusione globale prevista che potrebbe proteggere milioni di persone, anche se non è chiaro quante negli Stati Uniti e all’estero avranno accesso a questa nuova opzione. Sebbene sia ancora necessario un vero vaccino per prevenire l’Hiv, alcuni esperti affermano che l’iniezione, un farmaco chiamato lenacapvir, potrebbe essere la soluzione migliore al momento. Il vaccino ha quasi eliminato nuove infezioni in due studi rivoluzionari condotti su persone ad alto rischio, risultando più efficace delle pillole preventive giornaliere che spesso vengono dimenticate. “Questa potrebbe davvero essere la soluzione per fermare la trasmissione dell’Hiv” ha detto Greg Millett, direttore della politica pubblica presso amfAR, la Fondazione per la Ricerca sull’Aids. Millett ha sottolineato che “le grandi lacune nel sistema” negli Stati Uniti e a livello globale “renderanno difficile assicurare non solo che il lenacapavir arrivi nei corpi delle persone, ma anche che queste tornino per il richiamo”, anche se solo due volte l’anno. Il farmaco di Gilead è già venduto per trattare l’Hiv con il nome commerciale Sunlenca. La dose preventiva sarà venduta con un nome diverso, Yeztugo. Viene somministrato con due iniezioni sotto la pelle dell’addome, lasciando un piccolo “deposito” di medicinale che viene assorbito lentamente dal corpo. Gilead non ha annunciato il prezzo. Il farmaco previene solo la trasmissione dell’Hiv e non blocca altre malattie sessualmente trasmissibili.

