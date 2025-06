Milano, 18 giu. (LaPresse) – “Le parole di mio fratello alla maturità? È emozionante, molto. In quelle parole ritrovo esattamente quello che racconto spesso ai ragazzi riferendomi all’ultima lettera che abbiamo trovato, ancora incompiuta, sul suo tavolo dopo la strage. L’ultima lettera di Paolo è rivolta agli studenti di un liceo di Padova e dice: ‘quando i giovani saranno adulti, avranno più forza di combattere la mafia di quanto io e la mia generazione abbiamo avuto’. Io sto sentendo il tema della speranza dei giovani in questo periodo della mia vita, ora che sono quasi alla fine e ho perso la speranza di vedere giustizia e verità. Questa speranza la ripongo oggi nei giovani. È la stessa speranza di Paolo che, anche quando sapeva che lo stava aspettando il tritolo, si rivolse ai giovani con parole di speranza, non di disperazione. Lo ritrovo veramente tanto”. Così a LaPresse Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, commentando la traccia uscita per la maturità 2025 che cita un articolo pubblicato su ‘Epoca’ del magistrato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata