Milano, 18 giu. (LaPresse) – “L’Iran ha un sacco di problemi e vuole negoziare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando ai giornalisti. “E io ho detto: ‘Perché non avete negoziato con me prima, con tutta questa morte e distruzione?’. Perché non avete negoziato?”, ha continuato Trump, “ho detto alla gente: ‘Perché non avete negoziato con me due settimane fa? Avreste potuto farlo. Avreste avuto un Paese'”.

