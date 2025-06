Milano, 18 giu. (LaPresse) – Alla domanda dei giornalisti se gli Stati Uniti si stiano avvicinando a un possibile attacco agli impianti nucleari iraniani, il presidente Donald Trump ha risposto: “Non posso dirlo… Non penserà seriamente che risponderò a questa domanda”. “Non si sa nemmeno se lo farò. Non lo si sa. Potrei farlo, potrei non farlo. Voglio dire, nessuno sa cosa farò”, ha aggiunto.

