Milano, 18 giu. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver incoraggiato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a proseguire la sua campagna militare in Iran. “Gli ho detto: continua così”, ha detto Trump alla Cnn quando gli è stato chiesto del suo messaggio al leader israeliano. “Parlo con lui ogni giorno”, ha aggiunto, “è un brav’uomo, fa molto”. Alla domanda se avesse dato a Netanyahu qualche indicazione sul fatto che avrebbe potuto aiutare il Paese oltre a quanto ha già fatto, Trump ha risposto: “No. Finora ha fatto un buon lavoro. È stato trattato in modo molto ingiusto. È un presidente in tempo di guerra e sta attraversando questa assurdità, è ridicolo”.

