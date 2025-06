Milano, 18 giu. (LaPresse) – “L’Iran non negozia sotto costrizione, non accetterà la pace sotto costrizione e certamente non con un ex guerrafondaio”. È quanto afferma la missione iraniana presso le Nazioni Unite, rispondendo alle parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “L’Iran risponderà a qualsiasi minaccia con una contro-minaccia e a qualsiasi azione con misure reciproche”, ha aggiunto su X il ministero iraniano.

