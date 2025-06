Milano, 18 giu. (LaPresse) – “Stiamo organizzando per i prossimi giorni voli commerciali da Amman al fine di permettere ai connazionali che vogliono lasciare Israele di rientrare in Italia. Per informazioni contattare l’Unità di Crisi (06-36225) e la nostra Ambasciata a Tel Aviv ( +972-54-8803940)”. È quanto fa sapere in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

