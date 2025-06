Torino, 18 giu. (LaPresse) – Secondo NetBlocks, organizzazione di monitoraggio online con sede a Londra, Internet è “quasi totalmente bloccato” in Iran. “I dati di rete in tempo reale mostrano che l’Iran è attualmente nel mezzo di un quasi totale blackout nazionale di Internet. L’incidente segue una serie di interruzioni parziali precedenti e arriva in un momento di crescenti tensioni militari con Israele dopo giorni di scambi di attacchi missilistici”, comunica NetBlocks su X.

