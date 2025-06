Città del Vaticano (Vaticano), 17 giu. (LaPresse) – Venerdì 15 agosto alle 10 Papa Leone XIV “celebrerà la Santa Messa nella Parrocchia Pontificia di Castel Gandolfo”. Lo rende noto la Prefettura della Casa Pontificia. “Alle 12 seguirà l’Angelus in Piazza della Libertà – si legge ancora in una nota -. Domenica 17 agosto alle 12 l’Angelus sarà in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Nel pomeriggio il Santo Padre farà rientro in Vaticano”.

