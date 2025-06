Milano, 17 giu. (LaPresse) – La città di Herzliya, vicino Tel Aviv, è stata colpita nell’ambito dell’ultima ondata di missili lanciata poco fa dall’Iran contro Israele. Lo riportano i media israeliani. Secondo Ynet, la zona colpita sarebbe un parcheggio. Poco prima forti esplosioni erano state udite nell’area di Tel Aviv. L’eco delle esplosioni si è sentita anche a Gerusalemme, anche qui non sono scattate le sirene, scrive il Times of Israel. I lanci missilistici dall’Iran sono giunti dopo che l’esercito israeliano (Idf) ha riferito di avere rilevato missili balistici in arrivo e ha avvertito i residenti di stare vicino ai rifugi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata