Torino, 17 giu. (LaPresse) – Il presidente Donald Trump si riunirà a breve con il suo team per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per prendere decisioni sulla politica degli Stati Uniti riguardo alla guerra tra Israele e Iran. Lo riferiscono tre funzionari statunitensi ad Axios, secondo cui Trump sta seriamente considerando l’ipotesi di entrare in guerra e lanciare un attacco statunitense contro le strutture nucleari iraniane, in particolare contro l’impianto sotterraneo di arricchimento dell’uranio a Fordow.

