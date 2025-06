Milano, 17 giu. (LaPresse) – Il capo ultras del Milan, Luca Lucci, e quello dell’Inter, Andrea Beretta, sono stati condannati a 10 anni di reclusione. Sono le pene inflitte dalla gup di Milano, Rossana Mongiardo, nel processo ‘Doppia Curva’ alle curve dello stadio San Siro per associazione a delinquere. La sentenza è stata letta pochi istanti fa in aula bunker a San Vittore. Il pubblico ministero Paolo Storari aveva chiesto 10 anni per Lucci e 9 per Beretta, diventato collaboratore di giustizia dopo i due arresti di settembre 2024 per l’omicidio di Antonio Bellocco e come leader del tifo organizzato nerazzurro.

