Roma, 17 giu. (LaPresse/AP) – Tom Cruise riceverà un premio Oscar onorario a venticinque anni dalla sua prima nomination per la prestigiosa statuetta per ‘Nato il quattro luglio’. Si tratta del riconoscimento assegnato in occasione dei Governors Awards. Oltre a Cruise – ha annunciato l’Academy -, saranno omaggiati con l’Oscar onorario la coreografa Debbie Allen, lo scenografo Wynn Thomas e la cantante e attrice Dolly Parton, che riceverà anche il Jean Hersholt Humanitarian Award per il suo decennale impegno benefico nell’alfabetizzazione e nell’istruzione. “I Governors awards di quest’anno celebreranno quattro personalità leggendarie le cui straordinarie carriere e il cui impegno per la nostra comunità cinematografica continuano a lasciare un segno duraturo”, ha dichiarato in una nota la presidente dell’Academy, Janet Yang.

