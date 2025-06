Milano, 16 giu. (LaPresse) – Ha raggiunto la moglie 86enne ricoverata all’ospedale di Angera e le ha sparato con una pistola di piccolo calibro, rivolgendo poi l’arma verso se stesso e uccidendosi. È successo questa mattina all’ospedale di Angera dove un 91enne, originario di Milano e residente in provincia, ha ucciso la moglie che era ricoverata presso il reparto di medicina sub acuta dell’ospedale del varesotto. Il tutto, secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Gallarate, giunti sul posto insieme al a personale del Nucleo Investigativo provinciale, è avvenuto senza che nella stanza ci fossero testimoni. Al rumore degli spari il personale sanitario è subito corso nella stanza, trovando i due anziani già morti. Sul caso sono ora in corso le indagini coordinate dalla Procura, in particolare per chiarire l’origine dell’arma, visto che il 91enne non risultava avere armi, e il movente. Non è escluso che l’uomo possa aver sparato alla moglie per via della malattia della stessa.

