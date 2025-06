Roma, 16 giu. (LaPresse) – “Antonio Tajani ha detto che col terzo mandato si va incontro a incrostazioni di potere e rischio di autoritarismo? Mi sembra assolutamente esagerato”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, sottolineando che non si tratta di “una battaglia politica per Tizio o Caio, il terzo mandato vuol dire che sono i cittadini a scegliersi il loro sindaco e il loro governatore. Se è una ‘sola’, se non è capace, lo mandano a casa dopo il primo, se è bravo perché cancellare per un cittadino la possibilità di rieleggerlo e di risceglierlo?”. “Citare Hitler e Mussolini a proposito della democrazia italiana del 2025 mi sembra veramente curioso e sbagliato”, conclude facendo riferimento sempre alle parole del segretario di FI.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata