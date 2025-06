Palermo, 16 giu. (LaPresse) – Una donna di 40 anni si è lanciata con la figlia di tre mesi in braccio dal balcone di casa al primo piano nel quartiere Santa Lucia di Messina. La bimba, Elisa, è morta dopo il ricovero in ospedale. La madre è in terapia intensiva. Da quanto hanno ricostruito gli inquirenti, la donna soffrirebbe di una grave depressione post partum. Elisa è la prima figlia della donna, casalinga. Devastato dal dolore il padre, un 45enne che lavora in un’azienda che produce cancelli elettrici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata