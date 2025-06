Roma, 16 giu. (LaPresse) – Il ministro dehli Esteri Antonio Tajani ha confermato al ministro Abbas Araghchi che “l’Italia invita le parti coinvolte nel conflitto a ritrovare un dialogo. Ho chiesto al ministro degli Esteri iraniano di continuare a tutelare la sicurezza per gli italiani presenti nella regione. Lavoriamo per una ripresa del negoziato contro la proliferazione nucleare. Per noi è importante che rimanga aperto lo stretto di Hormuz, fondamentale snodo per il commercio internazionale”.

