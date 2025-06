Milano, 16 giu. (LaPresse) – In Iran “stiamo lavorando per raggiungere due obiettivi strategici: eliminare la minaccia nucleare ed eliminare la minaccia missilistica”. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in visita nella base aerea israeliana di Tel Nof, accompagnato dal ministro della Difesa Israel Katz e dal capo di Stato maggiore dell’esercito, il tenente generale Eyal Zamir. “Questo è un viaggio verso la vittoria, e questa vittoria sarà costruita sulle spalle di persone straordinarie come voi. Tutti i cittadini di Israele vi salutano, e molti nel mondo vi guardano, vi ammirano, vi apprezzano”, ha detto rivolgendosi ai soldati, assicurando che Israele giungerà alla vittoria. “Questo è una parte fondamentale della speranza di vittoria che raggiungeremo. Continuate fino alla fine”, ha concluso.

