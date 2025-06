Milano, 16 giu. (LaPresse) – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un’intervista ad Abc News non ha escluso la possibilità di prendere di mira e uccidere la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. Netanyahu ha dichiarato che prendere di mira Khamenei non porterebbe a un’escalation ma anzi porrebbe fine alla guerra iniziata venerdì fra Israele e Iran. Alla domanda dell’intervistatore sulla notizia secondo cui il presidente Usa Donald Trump avrebbe respinto un piano israeliano per assassinare Khamenei temendo che questo possa inasprire il conflitto, Netanyahu ha risposto: “Non inasprirà il conflitto, vi porrà fine”. Poi, alla domanda specifica sul se Israele davvero prenderà di mira il leader supremo iraniano, Netanyahu ha risposto che Israele “sta facendo ciò che dobbiamo fare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata