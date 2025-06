Ferrara, 16 giu. (LaPresse) – È morto il ragazzino di 11 anni, di origini pachistane, che ieri, al bagno Oro di Ferrara, non era tornato a riva dopo aver fatto il bagno. Lo ha confermato l’Azienda Usl di Ravenna, dove il giovane era stato trasportato ieri con l’elisoccorso. Il ragazzo era stato rinvenuto a pochi metri dalla riva e alcuni bagnanti avevano subito iniziato le manovre di soccorso, fino all’arrivo del 118. Il giovane, che si trovava al bagno con la famiglia, era stato portato via in condizioni critiche. L’Ausl ha confermato che al suo arrivo nella struttura era già deceduto.

