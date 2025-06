Milano, 15 giu. (LaPresse/AP) – Due mongolfiere sono precipitate oggi in Cappadocia, nella Turchia centrale, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 31. Lo riportano i media locali. L’incidente è avvenuto nella valle di Ihlara, nella provincia di Aksaray, riportano l’agenzia di stampa privata Ilhas News Agency e altri media. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Secondo la tv turca Ntv Haber, la persona morta nell’incidente sarebbe un pilota e i feriti sarebbero turisti provenienti da Indonesia e India. I giri in mongolfiera sono un’attività turistica molto popolare nella Turchia centrale, zona costellata di antiche chiese scavate nella roccia. Fra le attrazioni turistiche figurano i cosiddetti ‘camini delle fate’ della Cappadocia, alte formazioni rocciose a forma di cono create dall’erosione naturale nel corso di migliaia di anni e dichiarate patrimonio mondiale Unesco. Il video dell’agenzia Ilhas mostra una mongolfiera sgonfia, con la navicella dei passeggeri riversa su un fianco, mentre i servizi di emergenza soccorrevano i feriti.

