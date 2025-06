Dubai (Emirati Arabi Uniti), 15 giu. (LaPresse/AP) – Se gli attacchi di Israele contro l’Iran cesseranno, “anche le nostre risposte si fermeranno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, parlando davanti ai diplomatici a Teheran, nella sua prima apparizione pubblica dall’inizio degli attacchi israeliani venerdì. “Se l’aggressione si ferma, anche le nostre risposte si fermeranno, ha affermato Araghchi. Al momento non ci sono reazioni da parte di Israele. L’apparizione di Araghchi è avvenuta nel giorno in cui era inizialmente previsto un nuovo round di negoziati fra Teheran e Stati Uniti in Oman sul programma nucleare di Teheran. I negoziati sono saltati a causa dell’attacco sferrato da Israele nella notte fra giovedì e venerdì.

