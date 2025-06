Milano, 15 giu. (LaPresse) – I soccorritori hanno recuperato un altro corpo sotto le macerie del condominio colpito stamattina da un missile balistico iraniano nella città israeliana di Bat Yam. Questo porta a 7 i corpi recuperati da questo attacco, per il quale altre 3 persone risultano disperse. Salgono così a 11 i morti per i raid iraniani su Israele di questa notte: ai 7 morti di Bat Yam si aggiungono le 4 persone membri di una stessa famiglia morte in un attacco che ha colpito la città arabo-israeliana di Tamra, fra cui c’è anche un 13enne.

